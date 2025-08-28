Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio que aceitaram no Especial. Os dois concorrentes terão de estar ‘inseparáveis’ durante 24h. Por isso, durante a festa, decidem brincar com um balão, em frente a todos os concorrentes. Todos os outros concorrentes parecem reagir com naturalidade a esta aproximação do ex-casal. Menos Catarina Miranda, que antes da festa tinha demostrado estar com ciúmes.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!