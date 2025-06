Da infância para a adolescência: Veja como os concorrentes vivem esta fase de rebeldia

No Big Brother, quando acordam, os concorrentes apercebem-se que entraram na fase da adolescência! A Carolina reclama por não tomarem banho desde domingo e anuncia que não se importa de ficar em jejum. Já o Manuel Rodrigues prefere ignorar a higiene e priorizar a comida. Assim que se vestem a rigor, os concorrentes assumem o papel de adolescentes e interagem uns com os outros como se estivessem numa cena dos “Morangos com Açúcar”.

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

