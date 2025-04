Da proximidade à distância? Carolina Braga confronta Diogo Bordin: «Parece que estás com alergia»

No Big Brother, no Alpendre, Carolina Braga desabafa com Diogo Bordin. A concorrente comenta que não gosta da atitude que o colega tem tido consigo, atirando, «parece que estás com alergia». Carolina confessa que não entende esta mudança, acusando «estás bem e depois estás mal», referindo que se continuar assim, vai parar de falar com ele.

A concorrente mostra-se muito incomodada, «estás numa de bipolaridade (...) não somos nenhumas crianças.» Já Diogo explica que apenas está a respeitar o espaço da amiga, devido a tudo o que se passou nos últimos dois dias, tendo em conta que Diogo se declarou a Carolina e foi rejeitado e ambos concordaram que a relação não poderia ficar igual. Contudo, a concorrente parece não se conformar.

Depois, Carolina afirma que vai tomar o pequeno-almoço, deixando Diogo sozinho. Este sorri antes de se dirigir à cozinha, para também comer a primeira refeição do dia.

