Há 2h e 13min

No «Em Família», Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua anunciam um programa muito especial de homenagem a Nuno Graciano, que morreu esta semana aos 54 anos vítima de um AVC. Em estúdio, Daniel Kenedy recorda o amigo com saudade e revemos as imagens da surpresa emocionante do Dia do Pai no Big Brother - Famosos.