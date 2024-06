Daniel Panelo esclarece estado da relação com Marlene e responde: «Apaixonou-se por alguém na casa?»

No «Goucha», recebemos Daniel Pereira, último concorrente expulso do «Big Brother 2024». O nosso convidado é questionado por Goucha sobre se já falou ou não com a sua namorada Marlene, e o ex-concorrente esclarece tudo sobre o estado da relação de ambos. Depois, o ex-concorrente se se apaixonou por alguém da casa ou não, e as hipóteses são Margarida Castro e Catarina Miranda.