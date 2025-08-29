Daniela revela característica peculiar de Afonso «Adora ser...»

No Última Hora do Big Brother Verão, Daniela Santos surpreendeu ao revelar uma característica peculiar de Afonso Leitão, afirmando: «Adora ser disputado». A comentadora falou com conhecimento de causa, uma vez que já manteve uma relação com o concorrente fora da casa.

