Daniela Santos deixa comentadores em choque com opinião insólita

No Última Hora do Big Brother Verão, recebemos Daniela Santos para comentar os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País. A ex-concorrente fala da postura de Viriato Quintela, apontando-lhe humildade e capacidade de aceitar as opinões dos outros, ao que António Leal e Silva e Isabel Figueira contrariam-na, ausando-o do contrário.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!