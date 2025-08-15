Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)»

No Última Hora do Big Brother Verão, Daniela Santos comentou os constantes confrontos entre Kina, Catarina Miranda e Afonso Leitão. A ex-concorrente considerou que a dupla não foi suficientemente criticada pelo público e relembrou que, numa edição anterior, sentiu-se muito mais julgada por ter enfrentado um homem mais velho, que, ainda assim, era mais novo do que Kina.

