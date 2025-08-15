VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)»

No Última Hora do Big Brother Verão, Daniela Santos comentou os constantes confrontos entre Kina, Catarina Miranda e Afonso Leitão. A ex-concorrente considerou que a dupla não foi suficientemente criticada pelo público e relembrou que, numa edição anterior, sentiu-se muito mais julgada por ter enfrentado um homem mais velho, que, ainda assim, era mais novo do que Kina.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

  • Big Brother
  • Hoje às 18:12
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

03:50

Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão

22:09
01:29

Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...»

22:03
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

22:01
05:57

Catarina Miranda no alvo de Kina: «Ela é uma obsessiva-compulsiva»

21:34
05:13

Catarina Miranda deixa recado enigmático: «Não é ciúmes, só estou cansada»

19:52
05:13

Jéssica Vieira lança aviso: «Na hora certa vocês vão ver como a banda toca»

19:45
Mais Vídeos

Mais Vistos

Agora é que foi. Ana Duarte expõe tudo sobre vida de Catarina Miranda: «No teu ambiente de trabalho ninguém gosta de ti e...»

Hoje às 15:39

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36
01:45

Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final

Hoje às 16:04

Vídeo de Maycon e Daniela Santos juntos na noite está viral. Depois de desistir, a ex-concorrente diverte-se em companhia inesperada

Há 2h e 53min

Daniela Santos desiste do Big Brother Verão e estas foram as reações que deram que falar

4 ago, 19:11
Ver Mais

Notícias

Vídeo de Maycon e Daniela Santos juntos na noite está viral. Depois de desistir, a ex-concorrente diverte-se em companhia inesperada

Há 2h e 53min

Um para cada lado. Separados, Diogo Bordin e Carolina Braga mostram-se com outras companhias

Hoje às 18:14

Foi preso e fez filmes pornográficos. Mãe de Fábio Paim fala do passado do filho

Hoje às 17:00

Zé Lopes perdeu mais de 60kg e reage a insultos sobre aparência

Hoje às 15:42

Agora é que foi. Ana Duarte expõe tudo sobre vida de Catarina Miranda: «No teu ambiente de trabalho ninguém gosta de ti e...»

Hoje às 15:39
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Vídeo de Maycon e Daniela Santos juntos na noite está viral. Depois de desistir, a ex-concorrente diverte-se em companhia inesperada

Há 2h e 53min

Um para cada lado. Separados, Diogo Bordin e Carolina Braga mostram-se com outras companhias

Hoje às 18:14

Foi preso e fez filmes pornográficos. Mãe de Fábio Paim fala do passado do filho

Hoje às 17:00

Zé Lopes perdeu mais de 60kg e reage a insultos sobre aparência

Hoje às 15:42

Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Ontem às 16:59
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother": após cerca de 25 anos e em lágrimas, Ricardinho, "ex" de Ana Duarte, toma "a decisão mais difícil"!

Hoje às 15:39

Em momento ousado, Sofia Sousa ajeita o biquíni: veja as imagens quentes!

Hoje às 15:16

Em saída à noite, Maycon Douglas e Daniela Santos surgem cúmplices!

Hoje às 14:17

Ana Duarte: "Recebi uma mensagem de um casal que me pagava bem para termos ali uma situação a três"

Hoje às 11:11

Bárbara Parada disse "sim": "Já sei que vou levar com comentários machistas"

Hoje às 09:04
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais