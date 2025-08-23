Daniela Santos e tia de Afonso Leitão entram num breve despique em direto

No Especial Big Brother Verão, Nuno Eiró recebe alguns familiares e amigos dos concorrentes nomeados. Daniela Santos, ex-concorrente também está presente, e entra numa breve troca de palavras com Susana Ferreira, tia de Afonso Leitão. Tudo remete ao momento a sós que Jéssica Vieira viveu com Afonso dentro da casa mais vigiada do País, que acabou com os dois emocionados. Rita Almeida e Susana acreditam que foi sincero de ambas as partes, já Daniela discorda.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!