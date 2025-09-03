Daniela Santos fala de sedução de Afonso Leitão e fica constrangida

No Última Hora do Big Brother Verão, recebemos Daniela Santos para comentar os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País. Ao assistir Às imagens de um workshop de sedução dado por Afonso Leitão, Daniela fica constrangida.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!