Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim

A saída de Fábio Paim da casa do Big Brother Verão marcou a noite, e a reação de Daniela Santos não se fez esperar. Em um momento de reflexão, a concorrente expressou a sua tristeza pela eliminação do colega.

  • Big Brother
  • Há 3h e 30min
