Daniela Ventura de boca aberta por André lhe ter dado o «jogo sujo»

Na sala, o Fábio revela à Daniela que o André a destacou como a concorrente que “joga mais sujo”, deixando a angolana surpreendida. Já com o David presente, o Fábio afirma que o André é mais perigoso que o Daniel, acrescentando que é impossível alguém ser tão inocente, ingénuo e estratega ao mesmo tempo. Considera ainda que o jogo do André é mais perigoso que o do Daniel. Já sobre o Daniel, o Fábio alega que o concorrente tem “um jogo mental muito forte, faz do seu grupo refém e é manipulador”.