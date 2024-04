Daniela Ventura fingiu chatear-se com David para o ajudar a ficar na casa? Saiba tudo

No Big Brother, no quarto, David fala com Leokádia e diz que Daniela errou, disse-lhe que tinha o momento certo para se defender e falou mal para ele David diz que já sabia que isto ia dar brasa e vai dar. David diz que este jogo é feito de momentos mas há pessoas que erraram nos timings, falando quando não têm que falar. David diz que há pessoas que levam por tabela como é o caso que aconteceu consigo. David diz que se não tiver que olhar para Daniela não vai olhar e que se ele sair no domingo, não lhe dirige uma palavra e reforça que se sair. David diz que por vezes a amiga ainda fala um pouco "coiso" mas é a sua maneira de ser, mas que ela deveria falar da sua opinião num ambiente certo e não aqui. Depois, Leokádia diz que quando ela falou, a "outra" (Miranda) ficou em silêncio. David diz que tem a sua opinião e não a vai mudar. Minutos depois, Daniela vai ter com Leokádia ao quarto e a moçambicana diz que Daniela lhe falou muito mal. Daniela pede a Leokádia que confie em si e sabe o que está a fazer. Daniela explica que não está chateada com David e que fez aquilo por alguma razão.