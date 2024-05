Daniela Ventura implacável: «Isto é muito perigoso, cada vez mais me assusto com o Gabriel»

No Big Brother, depois da palmada que o David deu ao Gabriel, a Inês aconselha o último a impor limites, a ganhar amor próprio e a não permitir ser maltratado, caso contrário, vão fazê-lo sofrer. Tristonho, o Gabriel lamenta ter criado uma ligação tão forte com o David. Na sala, a Daniela chama a atenção do David e o concorrente revela que vai parar com as brincadeiras com o Gabriel. O David tem a iniciativa de pedir desculpas ao Gabriel pelo que fez, frisando que não houve qualquer teor sexual no seu gesto e garante que se o concorrente quiser para com as brincadeiras. A Inês comenta “amigos, amigos, negócios à parte” e o David atira que não lhe deve justificações. Daniela Ventura comenta as imagens e afirma ter cada vez mais medo de Gabriel Sousa.