Daniela Ventura instiga David contra Panelo: «Tinha outra pessoa para nomear»

No Big Brother, depois da gala, a Daniela aconselha o David a abrir os olhos em relação ao Daniel pois, sendo seu amigo, nomeou-o. Já na sala, o Daniel revela acreditar que o João e o David se vão “pegar”. Mais tarde, tanto o David como a Daniela concordam que o João vai “cair em cima” deles. O David pergunta diretamente ao Gabriel se o nomeou e o concorrente mente ao dizer que não. Na esfera, o Daniel, o João e a Inês falam do jogo da Daniela e do David e atiram que não podem confiar no casal. A Inês remata que confia mais na angolana, já que o David é “dissimulado”. De volta à cozinha, a Daniela critica o Daniel por achar que é o novo rei da casa.