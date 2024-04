Daniela Ventura interrompe momento entre David e Catarina Miranda: «Ficam tão bonitos juntos»

No Big Brother, a Catarina e o David conversam muito juntinhos e são interrompidos pela Daniela que usa um discurso muito irónico para provocar o rapaz. O David mostra-se chateado e tenta ignorar as provocações da concorrente. A Miranda acaba por se afastar e o David diz à Daniela que não gostou da forma como a concorrente o criticou na atividade anterior. O David vai mais longe e afirma que não a vai perdoar. No confessionário, a Daniela revela que está a dar jogo ao David para o manter na casa.