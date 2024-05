Daniela Ventura sobre Gabriel Sousa: «Ele quer mesmo o meu mal»

No Big Brother, David Maurício junta-se a Daniela Ventura na Esfera e confessa que tem um “assunto sensível” para falar. David começa por explicar que viu uma VT onde Gabi dizia que queria que ele saísse, que se estava a vitimizar o jogo e que já não estava a fazer nada na Casa. Daniela lembra que alguém lhe contou que Gabi disse que David fosse embora para esta “ir de arrasto” e afirma que foi Miranda que lhe disse isto. David afirma que tem de falar com Gabi em relação a este assunto, mas Daniela sente que o concorrente não o devia fazer, porque não tem nada com que se justificar e acrescenta ainda que Gabriel provou na gala passada que não é boa pessoa. Os concorrentes começam a se desentender e Daniela afirma que David só se dá com pessoas que querem o seu mal, mas o concorrente afirma que a sua relação com Gabriel “está a morrer aos poucos”. No entanto, o concorrente continua a dizer que quer falar com Gabi e Daniela afirma que, em termos de jogo, não entende o porquê, porque seria melhor o Líder pensar que David não sabe de nada para se enterrar sozinho.