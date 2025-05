«Dás uma no cravo e outra na ferradura»: Bruno Savate não poupa nas críticas a Diogo Bordin

No Big Brother, Na Cozinha, enquanto Savate e Manuel Rodrigues conversam, Diogo junta-se aos colegas. Rodrigues acaba por se dirigir ao colega e atira “o Savate está chateado connosco, porque nos viu a falar mal dele!”. Diogo confessa que não falou nada de mal, que se lembre. Refere que o único momento em que isso pode ter acontecido, foi quando falou sobre o comentário que o mesmo fez de estar escondido por trás do jogo de Carolina. Savate aponta que o concorrente deve ser mais frontal, pois na situação

dos carregadores, acredita que o mesmo se tenha “escondido” atrás do jogo de Manuel Rodrigues. O concorrente frisa que isso pode ser uma estratégia, explica que nessa situação acreditou que era melhor estar quieto para não se comprometer. Savate aponta que pela situação que foi não acha necessário e atira “se nesta situação reages assim, imagina numa pior”. Acrescenta ainda que o concorrente se deve posicionar mais no jogo, pois já viu estratégia nas ideias do colega.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Renata Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

