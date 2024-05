David Maurício afirma querer Panelo «na chapa» esta semana! Descubra porquê

No Big Brother, no lounge do líder, o David, a Daniela e o Fábio combinam como será a próxima semana. O trio concorda que não devem apontar o dedo nem falar mal com os restantes concorrentes. O Fábio alerta a Daniela para se controlar, pois agora é a primeira dama do líder. O concorrente admite ainda estar muito feliz e agradecido por estar imune. Ao mesmo tempo, na sala, a Inês partilha com a Carolina que é muito injusto se o David for à final do programa. A Carolina acha que o público acredita nas coisas que o David diz e a Inês atira que o concorrente mete e é dissimulado. De volta à ceia do líder, “os três mosqueteiros” tentam prever o leque final dos nomeados da semana e o David deixa claro que quer que o Daniel seja nomeado.