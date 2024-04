David Maurício e Catarina Miranda têm jantar a dois marcado: «Como vou contar à Daniela, ainda não sei»

No Big Brother, o anfitrião dá início à ceia do líder, começando por referir que Panelo parece que está ali todos os dias... Os concorrentes riem-se. De seguida, Big dá as boas-vindas ao novo líder, João, e os concorrentes dão início à ceia. João espera fazer melhor e afirma que "não deve ser difícil”. Enquanto isso, na cozinha, Miranda e David combinam um jantar a dois. Ambos chegam a um acordo e decidem jantar na terça-feira, já em relação à equipa de catering e animação, os concorrentes entram em desacordo. David sugere dar o nome de quatro pessoas e depois, desses quatro, Miranda escolhe dois. A concorrente atira “só falta escolheres a cor das minhas cuecas e soutien). David ironiza e atira “pode ser azul, para dar sorte”. Catarina diz que têm que dar um beijinho no fim. David recusa-se e Gabi, que está ao lado atira “se não dás a mim, não dás a ela!”. Miranda pede um beijinho naquele preciso momento, mas David vira-lhe as costas enquanto diz “dou depois, no jantar”. Em tom de desabafo, a concorrente conclui: "ainda gostava de saber como é que esta novela vai acabar". De volta à ceia do líder, Alex assume ter um sonho: colocar na cozinha a Sampaio, Miranda, Daniela e David e Rita vota, imediatamente, contra. Já Fábio afirma que podem colocá-las todas noutro sítio, mas na cozinha não, pois têm de comer e dão início à ceia. De volta à cozinha, Miranda está a preparar massa, pois não tem culpa que não tenham sabido gerir nada e andaram a deitar comida para o lixo e afirma que não vai passar fome. André pergunta à colega se irá ficar na cozinha esta semana e esta responde que, com as escolhas que João fez, tem a certeza que não, acrescentando que o melhor é ficarem "os outros, já que deixaram isto nesta bela miséria". Na sala do líder, Alex questiona João sobre qual será o seu maior desafio esta semana e este responde que a maior dificuldade será a gestão das tarefas domésticas. Em conversa com André, Miranda partilha que acha que João não pensa e questiona a sua escolha em relação a Fábio, Alex e a Rita como aliados. André diz que também não percebeu a decisão em relação a esta última concorrente e ri-se, enquanto diz que agora a concorrente terá de dormir com um homem. Já Miranda acha que João irá deixar de dormir com Carolina.