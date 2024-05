David Maurício e Gabriel Sousa esclarecem as coisas: «Não temos que deixar de ser amigos»

No Big Brother, David Maurício e Gabriel Sousa conquistaram um almoço especial por terem sido eleitos os concorrentes que mais se esforçaram nas tarefas da casa. Momentos antes do almoço, a Daniela avisa o David para ter cuidado como que diz no almoço. Claro está que o tema principal da conversa são os eventuais sentimentos do Gabriel pelo David e do grande entrave chamado Daniela. O Gabriel fala da luta inglória que trava contra a Daniela porque o David é heterossexual, caso contrário, garante que ele saía vencedor dessa disputa.