David Maurício recorda atitude de Catarina Miranda: «Não está correto... Se fosse ao contrário, que seria?!»

No Big Brother, o Daniel convidou a Inês, o André e o David para o almoço do líder e o tema foca-se no momento em que o David se insurgiu contra a Catarina. O concorrente partilha que conseguiu passar a mensagem que queria e sentiu que foi o momento certo para se expressar. A Inês concorda com a posição do David, no entanto, ressalva que o concorrente beneficia mais se não reagir de forma tão efusiva. Ao mesmo tempo, a Catarina, a Margarida e o Gabriel comentam o facto de a Inês ter sido salva em primeiro lugar e a chef atira que a concorrente é “malcriada”. Pouco depois, a Catarina revela ao João que vai usar o seu fio de cabelo e fazer de tudo para que o concorrente fique no jogo.