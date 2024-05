David Maurício sobre Panelo: «Ele está a jogar com isso»

No Big Brother, depois de uma atividade em que o Daniel atribuiu t-shirts com categorias a 7 colegas, os concorrentes dispersam e comentam as escolhas do líder. O David foi considerado “furioso” e confidencia à Daniela que o líder está a jogar. Já a Miranda acredita que o João é mais “dorminhoco” que ela. Já o Gabriel conta como foi dormir novamente ao lado do David. Há tempo também para algum corte e costura da Miranda e Gabriel que falam do Fábio e da relação da Carolina e do João.