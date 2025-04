De aliado a vilão? Luís Gonçalves acha que Carina Frias está a colocá-lo na 'forca', e deixa aviso à concorrente

No Big Brother, o dia foi repleto de vários momentos de tensão! Desde a atitude de Carolina Braga de 'terminar' as coisas com Diogo Bordin ao avião de apoio enviado por Bruno Savate para Luís Gonçalves, não esquecendo a discussão acesa entre Nuno Brito, Adrielle Peixoto e Luís... a casa mais vigiada do país está ao rubro! Durante a emissão do Extra Especial conduzido por Marta Cardoso, assistimos a imagens de um confronto recente entre Luís e Carina Frias. Após esta atribuir-lhe a designação de 'vilão', este não deixa passar, e deixa aviso à suposta aliada: «Se calhar ainda te consigo tirar um bocadinho fora da caixa, e apanhar-te em certas situações...» Veja o momento na íntegra!

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

No último domingo, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

VEJA TAMBÉM: «Achei que me ias bater»: Ânimos exaltados na casa do Big Brother levam Luís Gonçalves a intervir e a separar concorrentes