De costas voltadas? Carina Frias manda farpa a Luís Gonçalves e este bate com a porta

No quarto amarelo, a conversa entre Carina Frias e Luís Gonçalves subiu de tom e a concorrente perdeu a paciência com o colega, que a repreendia por continuar a dar confiança a Manuel Rodrigues.

«O que é eu fiz de mal?», questionou Carina, chateada. «Não me estejas a comparar com ele! Não quero mais conversas», atirou Luís, também enervado. «As atitudes que ele teve contigo também me afetaram», acrescentou.

«Mas também já não me berraste? E não ficámos resolvidos?», questionou Carina. Luís chateou-se e virou as costas à amiga.

Esta noite, vem aí mais uma gala explosiva do Big Brother e há quatro concorrentes em risco de expulsão.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!