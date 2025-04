De inimigas a aliadas: Carina Frias e Carolina Braga unidas por um "ódio" em comum?

No Última Hora do Big Brother, de manhã, o Luís conversa com a Carina sobre a discussão da noite anterior com a Carolina. A Carina critica a forma como o Luís fala e acrescenta que não precisa que ninguém a defenda. O Luís diz que talvez seja melhor afastar-se porque ao dizerem que ele é agressivo pode vir a prejudicar a imagem dela. Pouco depois, cúmplices, a Carina e a Carolina comentam o sucedido e a mais velha acaba por admitir ao Big Brother que adora a ideia de se unir à Carina para chatear o Luís.

