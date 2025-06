De inimigos para 'aliados'... e agora já não se podem ver? Luís Gonçalves ataca Nuno Brito

No quarto amarelo, Luís Gonçalves revelou que não quer amizade com Nuno Brito. «Ele é mesmo aquilo que ele é. É ganância... ele para mim é uma pessoa que... cortei mesmo. Ele tinha falado que lá fora, quando eu fosse ao Porto, irmos beber um copo... mas agora cortei mesmo. Não tenho nada a ver com esta gente», disse o ex-fuzileiro.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

