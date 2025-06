De melhores amigos a inimigos. Luís afasta-se de vez de Carina Frias

No Big Brother, Carina Frias diz não conseguir ouvir mais Luís e manda o colega calar-se. O ex-militar não gosta do que ouve e pergunta, "mas quem és tu para me mandares calar?". Luís Gonçalves conclui que não irá mendigar por amizades. A concorrente assume que lá fora não irá levar com estes problemas ao que Luís diz "quando eu sair daqui não quero mais conversas contigo e concluí: "o meu mal foi ter andado aqui a apoiar-te".

