De «rapariga simples» a «mimada»? Carina Frias desilude profundamente Micael Miquelino

No Big Brother, o Igor é o novo inquilino da Casa e põe a Lisa e a Carolina a par dos últimos acontecimentos do Armazém. Conta que a Carina se está a soltar mais e a Carolina atira que as pessoas que a deixavam desconfortável já não estão por perto. No Armazém, questionada pelo Micael, a Carina revela que entrou no programa para ganhar mais seguidores e parcerias. O Micael não esconde a desilusão, atirando que isso é uma tristeza. No confessionário, a Carina condena o Miguel por achar que só está no Big Brother pela fama e por considerá-la fútil. De volta à Casa, na “Wall of Fame”, o Igor partilha a opinião sobre os concorrentes do Armazém, destacando a Carina e o facto de achar que se a concorrente for expulsa, tudo continua igual. Ao mesmo tempo, no Armazém, o Micael critica a Carina por se queixar demasiado por não estar a mostrar quem realmente é, mas o que é facto é que não faz por isso. Irritada, a concorrente contesta que não é com danças que se vai dar a conhecer mais.