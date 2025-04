De rivais a amigas? Adrielle Peixoto agradece conselhos de Carina Frias

Na sala do Big Brother 2025, Carina, Inês e Manuel Rodrigues comentaram o silêncio de Adrielle, acreditando que a concorrente está à espera do momento certo para reagir. Carina, atual líder, revelou ter chamado a atenção de Adrielle para as quedas de ovos durante a tarefa semanal, que, segundo ela, poderiam ter sido evitadas.

Pouco depois, Adrielle juntou-se ao grupo e questionou quem terá escondido o seu ovo de chocolate. Carina e Inês tentaram disfarçar, conscientes de quem foi o autor da brincadeira. A brasileira acusou os colegas de tentarem afetar o seu psicológico, enquanto Carina e Inês minimizaram a situação, garantindo que não passou de uma simples partida.