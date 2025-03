De rivais a amigas? Solange Tavares e Carolina Braga aproximam-se após início de relação tumultuoso

No Big Brother, na primeira manhã na Casa, a Solange confidencia à Carolina que não gostou da sua fotografia na “Wall of Fame” e que tem ar de arrogante, recordando que foi destacada como a concorrente que mais “impactou negativamente” os outros. A Carolina considera que o grupo agiu em manada, reprovando esta atitude. No confessionário, a Solange garante que o que interessa é que está a ser assunto por toda a casa. Será que a rivalidade das duas foi posta para trás das costas?