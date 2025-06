De um 'beijo na traqueia' a um «não sou teu namorado»: A casa ardeu durante a noite com discussão feia entre aliados

No Big Brother, depois do Especial e de ver imagens de Carina Frias que o deixaram estupefacto, Luís Gonçalves confrontou a amiga... e os dois tiveram uma acesa discussão.

«Foste dizer que estou a olhar para a câmara, isso é ridículo. Estás-te a meter por um caminho... eu vou só dizer-te uma coisa: eu não sou teu namorado, sou teu amigo, e tu dás-te com quem quiseres, agora, nesta fase do programa, não sei se te dá jeito andares aí com toda a gente», atirou o ex-fuzileiro.

Depois, a discussão escalou e Luís Gonçalves disparou para Manuel Rodrigues.

