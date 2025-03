Debaixo de olho: Este concorrente está na mira de Érica Reis após comportamento suspeito

No Big Brother, na cozinha da Casa, questionada pelo Tomé, a Érica afirma estar a gostar muito do grupo de concorrentes, no entanto, confessa não ter gostado da mudança de atitude de uma pessoa. No confessionário, a Érica revela que sentiu que o Nuno se afastou e, consequentemente, se aproximou mais da Solange. Ao mesmo tempo, no Armazém, a Inês e a Carina especulam como estarão as “amigas” Carolina e Lisa na Casa, questionando a súbita aproximação das duas. Ambas criticam sem piedade a postura da Carolina, constatando que a concorrente gosta do “ataque em manada” para ser protagonista e vista como vítima.