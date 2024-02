Há 1h e 16min

No Big Brother – Desafio Final, Débora Neves e Hélder Teixeira desentendem-se e entram num aceso ‘bate-boca’ à frente dos colegas. No quarto, Débora desabafa com Noélia e Vina e mostra-se indignada: «Está a dar a entender que eu é que ando atrás dele»