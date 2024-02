Há 24 min

No Big Brother - Desafio Final, Bruno Savate e Hélder Teixeira tentam resolver o desentendimento da noite anterior que envolveu Débora Neves. Débora Neves junta-se à conversa e acabam todos por resolver os mal entendidos da noite anterior. Hélder alerta Débora para as atitudes de Érica Silva com a colega.