Débora Neves reage a acusação de Patrícia Silva: «Estou a ficar um bocadinho saturada». Veja aqui

Há 1h e 30min

No Big Brother – Desafio Final, os concorrentes são desafiados s atribuir cognomes que descrevem a postura dos colegas no jogo. Patrícia Silva foi desafiada a atribuir um cognome a Débora Neves e atribui «A Vítima». A concorrente justifica a sua escolha, dizendo que a colega é vítima das próprias situações. Débora Neves reagiu ao comentário da colega, mostrando-se indignada com a opinião dada. «Estou a ficar um bocadinho saturada», afirmou.