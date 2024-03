Débora Neves revela a sua verdadeira intenção para com Hélder Teixeira - Veja a conversa completa

Hoje às 11:54

No «Dois às 10», a ex-concorrente Débora Neves esclareceu o tipo de relacionamento que tem com Savate e afirma que é apenas carinho e nada mais. A ex-concorrente do Big Brother - Desafio Final afirma que o Hélder é muito egocêntrico e não é o tipo de homem que procura, afirma que estava uma tensão muito grande dentro da casa e que se aproximou de Hélder apenas por brincadeira. Débora revela quem são os seus favoritos à vitória e afirma que Érica não merecia ganhar.