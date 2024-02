Débora Neves sobre Érica Silva: «Estas pessoas de ingénuas e naturais têm muito pouco»

Há 1h e 19min

No Big Brother – Desafio Final, Débora Neves e Hélder Teixeira conversam a sós no jardim. Nesse momento, Érica Silva aproxima-se e chama à atenção a colega, depois de perceber que esta não passou aos colegas a informação do que era para preparar para o jantar. Indignada com a atitude de Érica Silva, Débora Neves comenta com Hélder Teixeira que não achou a atitude da colega natural, mas sim conveniente no jogo.