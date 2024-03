Hoje às 10:00

Na Gala do Big Brother Desafio Final, Débora Neves foi a concorrente expulsa com 61% dos votos. Após a saída, a concorrente faz comentários sobre a sua prestação, sobre amizades que criou na casa e sobre a amizade com Hélder Teixeira. Confessa que acreditava que fosse Érica a expulsa: «Estava um ambiente muito pesado»