Débora questiona escolha de Hélder. Ele atira: «Está achar que é para estarmos atracados»

No Diário do Big Brother, Débora conversa com Hélder na zona da despensa e comenta com o novo concorrente que já reparou que quando Hélder fala, há sempre pessoas à volta a tentar ouvir as conversas... assim que Débora diz isto André vai até à despensa e Débora pergunta o que André vai cozinhar... assim que André se afasta Débora volta à conversa relembrando que André andou sempre à volta deles enquanto eles falavam e agora foi para a Esfera ter com Barbosa.

Na Esfera, André aproxima-se e Barbosa chama-lhe de amor e agradece a sua permanência, que não estava à espera. Hélder pergunta se Barbosa e André já se conheciam do exterior ou se tinham estado em alguma edição juntos, Débora explica que não e diz que entrou com André na Casa, mas assim que Barbosa entrou, André foi rapidamente para o lado da concorrente. Hélder diz que gosta de André e tem a certeza que o concorrente não nomeou Débora. Débora aproveita para perguntar a Hélder porque razão é que o concorrente escolhe André para ir à prova do líder em detrimento da própria, já que estavam as duas de fora.

Hélder responde que nunca iria escolher Débora porque tinha a certeza que a concorrente ia ser salva, ficou foi admirado de Débora não ter sido a primeira salva mas percebeu imediatamente o porquê, segundo Hélder, Barbosa foi salva pela discussão de ontem do casaco, uma vez que pôs o jogo a correr. Débora diz que Barbosa foi bastante mal-educada…

Hélder questiona Débora sobre o que poderá acontecer daqui para a frente, Débora diz que Barbosa vai continuar a ser mal-educada, Hélder diz que Barbosa perdeu um familiar, António, mas agora quer perceber como vai ser com André. Hélder diz que foi um voto de confiança que deu a André por o ter colocado logo nos antagonistas (FB) e por isso pode não ser nomeado por André. Helder diz que Savate e André não nomearam Débora. Nisto, Débora diz para Savate lembrar que Ana e Savate estão em lados opostos, mas depois há Ana e André. Helder diz que é isso que quer ver.