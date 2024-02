Hoje às 00:32

No Extra do Big Brother – Desafio Final, vemos e comentamos as últimas imagens do programa, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Helena Isabel, Teresa Silva e hoje Joana Sobral. Débora Neves critica Ana Barbosa por sentir que está sempre atrás de si, enquanto ela tenta esclarecer as coisas com Bruno Savate.