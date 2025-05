«Deixou-me desconfortável...»: Carolina Braga deixa críticas ao namorado Diogo Bordin

No Especial, Carolina Braga confidenciou a Cláudio Ramos que ficou um pouco «sentida» com o namorado, Diogo Bordin, por não a ter defendido na discussão que a jovem teve com Luís Gonçalves.

«Naquele momento, eu considerei normal porque daquilo que já vi do Diogo, é uma atitude que ele adota. Acho que o acusam tanto de viver para mim, que ele optou por não intervir. A partir do momento em que a situação se torna repetitiva, em que vejo toda a gente a separar-nos menos o Diogo, fiquei sentida», afirmou.

«O pós-discussão deixou-me desconfortável porque ele procurou a opinião do Savate. A partir do momento em que eles vão para a cozinha e o Diogo me vê sozinha, ele não teve a preocupação de vir ter comigo... e quando entro, vejo-o a lanchar como se nada fosse...», lamentou.

