'Democracia' volta a ser assunto no quarto amarelo! Bruno Savate lança farpas ao quarto rosa: «Condiciona-nos...»

No Big Brother, a 'democracia' no quarto amarelo voltou a ser abordada. Carina Frias e Lisa Schincariol recordavam o facto de, num dos Especiais desta semana, terem passado imagens dos concorrentes do quarto amarelo a dizerem que só naquele quarto se vivia em democracia.

As duas jovens consideraram que os colegas do quarto rosa levaram aquela conversa a sério e Bruno Savate aproveitou para pôr lenha na fogueira. «Acho que este quarto é mesmo mais democrata do que o outro. Aquele quarto não nos dá liberdade, condiciona-nos…», disse.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

