Depois da camisola, Nuno Brito e Luís Gonçalves partilham as mesmas calças... Descubra como está a correr

No Big Brother, após o Especial, o Luís e o Nuno saem do confessionário a partilhar o mesmo par de calças. Na casa, as gargalhadas fazem-se ouvir e o Manuel Rodrigues promete dificultar a vida de ambos. O Nuno e o Luís lamentam-se e o Diogo comenta que estarem unidos pelas calças é muito pior do que por uma t-shirt. No confessionário, a parelha diverte-se a comentar o desafio. Já no quarto, a Lisa e a Carina questionam como é que o Luís e o Nuno mudam de comportamento de um momento para o outro.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

