Depois da t-shirt, Luís Gonçalves e Nuno Brito voltam a ser rivais... mas Nuno culpa uma terceira pessoa

Esta segunda-feira no Big Brother, durante a gala, o Nuno mostra-se surpreendido com as imagens que viu do Luís a falar nas suas costas e a dizer que não quer mais conversas. No entanto, afirma que entende que o Luís absorva os conselhos das pessoas que lhe são próximas, nomeadamente a Carina. Sentindo-se atacada, a concorrente atira que não influencia ninguém e o Luís tira as suas conclusões sozinho, reforçando que o ex-militar já a conhece há dois meses e esteve ao lado do personal trainer apenas durante dois dias. O Nuno entende o lado da Carina, porém, afirma que, depois de terem estados juntos, deveriam ter mais respeito um pelo outro.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

Acompanhe todos os desenvolvimentos do Big Brother no Ao Minuto.