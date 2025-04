Depois da tempestade vem a bonança: Diogo Bordin e Solange Tavares fazem as pazes após arrufo

Durante a manhã, os concorrentes foram desafiados a fazer uma série de exercícios propostos pelo Big Brother. Descontente, Solange Tavares recusou-se a completar todas as provas, o que levou Diogo Bordin a exaltar-se com a colega. Depois da dinâmica no jardim, Diogo foi pedir esclarcimentos à colega que, prontamente indicou estra de má disposição. Ao ouvir as palavras, Diogo Bordin pediu desculpas de imediato.

São estes os cinco concorrentes que ficam nomeados esta semana:

IGOR

MICAEL

SARA

ADRIELLE

LUIS



O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.