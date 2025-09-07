Depois de almoçarem em separado, Miranda reclama com a "turma da Mónica": «Esta gente não tem noção»

Na mesa de refeições do Big Brother Verão, Viriato Quintela, Bruna e Jéssica Vieira são o primeiro turno a preparar o almoço e a almoçar, enquanto Catarina Miranda e Afonso Leitão permanecem deitados. Assim que os três concorrentes se dirigem ao quarto, Afonso e Miranda levantam-se e colocam novamente a mesa para almoçarem. A ribatejana, ao observar que os colegas guardaram um sumo no frigorifico praticamente vazio, reclama, proferindo que estes não têm noção.

Jéssica que, entretanto, tinha saído do quarto, volta a entrar e comenta com Bruna que os dois aliados só agora foram almoçar, acrescentando que têm muita massa para comer, em vez de os chatear.