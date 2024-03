Há 1h e 36min

No especial do Big Brother - Desafio Final com Cláudio Ramos, ficamos a saber que Hélder é o concorrente menos votado da semana e assim, a abandonar a casa mais vigiada do país e, logo a seguir à sua saída, Cláudio faz um anúncio aos concorrentes: Vão haver novas nomeações ainda esta semana.

Hélder Teixeira foi o concorrente menos votado, com apenas 16%.

Relembre-se de que a gala da próxima semana foi adiada, devido ao facto de domingo ser dia de eleições.