VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda

Na grande final do Big Brother Verão, no Parque dos Poetas, em Oeiras, chegou o grande momento: saber quem é a grande vencedora do reality show. Catarina Miranda ou Jéssica Vieira? Os números não enganam e Jéssica Vieira é a grande vencedora, com 53% dos votos, ficando Catarina Miranda em 2º lugar, com 47%.

  • Big Brother
  • Há 1h e 12min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

10:09

Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista

01:01
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

00:58
06:05

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

00:55
06:05

A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão

00:54
06:05

Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar

00:54
01:21

Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida

00:42
Mais Vídeos

Mais Vistos

06:05

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Há 1h e 19min

Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

Há 2h e 57min
04:44

Afonso Leitão fica em 4º lugar: Veja a reação de Catarina Miranda

Há 3h e 9min

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Há 2h e 34min

Afonso Leitão fica em quarto lugar com 1% dos votos e esta foi a reação caricata de Catarina Miranda

Há 2h e 49min
Ver Mais

Notícias

As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

Há 36 min

Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar

Há 1h e 3min

Viriato Quintela conquista o terceiro lugar e esta foi a votação

Há 1h e 36min

Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

Há 2h e 24min

Afonso Leitão fica em quarto lugar com 1% dos votos e esta foi a reação caricata de Catarina Miranda

Há 2h e 49min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

Há 1h e 16min
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

Há 3h e 9min
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

Há 3h e 54min
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

Ontem às 22:05
06:18

Nunca antes visto! Finalistas do Big Brother recebidos na final como verdadeiras celebridades

Ontem às 21:57
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Maria Botelho Moniz mais brilhante do que nunca na final do Big Brother: «Que sonho de noite»

Ontem às 21:51

Flávia (Nufla) mais feliz que nunca e em companhia especial: «Que orgulho (...) aqui estamos nós»

Ontem às 20:06

Idênticas! Mafalda Castro descobre sósia que é amiga de uma estrela mundial

Ontem às 19:28

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

Ontem às 18:38

Rendas, decote e muita ousadia: o look de Maria Cerqueira Gomes que deixou todos rendidos

Ontem às 18:36
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

Há 2h e 48min
03:50

Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis

Ontem às 22:01
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após vitória do "Big Brother Verão", Jéssica Vieira quebra o silêncio: "Soube e sei que sempre fui eu"

Há 44 min

Soberano do "Big Brother Verão" despede-se com emotivo discurso: "Até já, até sempre"

Há 54 min

Está decidido: Jéssica Vieira vence o "Big Brother Verão" e atira Catarina Miranda para o segundo lugar

Há 1h e 23min

Na final do "Big Brother Verão", Maria Botelho Moniz desaba em lágrimas: "Poderia ser a morte do artista"

Há 1h e 28min

Medalha de bronze no "Big Brother Verão": Viriato Quintela conquista terceiro lugar

Há 2h e 6min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

Há 1h e 33min

As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother

Há 1h e 39min

A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras

Há 1h e 45min

Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

Há 2h e 24min

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Há 2h e 34min
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais