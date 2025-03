Depois de Igor Rodriguez abrir o coração a Carolina Braga, esta reage: «Pela primeira vez emocionei-me aqui dentro»

No quarto do armazém do Big Brother, Igor conversa com Carolina e partilha um episódio marcante da sua vida: O madeirense conta que o seu irmão faleceu há nove meses e como era muito fã de reality shows, decidiu inscrever-se para cumprir o sonho do irmão. Carolina chega a emocionar-se.

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

